Firenze, 4 mesi dalla scomparsa di Kata. L’appello dei genitori: “Fateci sapere qualcosa”

Firenze, 10 ottobre 2023 – A distanza di 4 mesi dalla scomparsa di Kata, i genitori lanciano un nuovo appello. Si sono presentati in piazza Dallapiccola, poco distante dall’ex hotel Astor dove è stata vista per l’ultima volta la piccola Kataleya Mia Alvarez Chicclo, 5 anni.

"Aiutatemi a cercare mia figlia, per favore, a ritrovarla. Fatemi sapere qualcosa, come sta: se qualcuno è vicino a mia figlia mi faccia sapere qualcosa. Dopo 4 mesi è un dolore grande”, dice la mamma Katherine Alvarez. “Speriamo ancora, non molliamo mai”, dice invece il padre Miguel Angel Chicclo Romero.

“Ci sono tante ipotesi, non solo il racket – dice la mamma – non è la prima bambina che sparisce, pensate al traffico di organi. Per quale ipotesi propendo? Tutte le ipotesi”.

Intanto la vicenda di Kata tornerà in televisione mercoledì sera a “Chi l'ha visto?”, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli, in onda alle 21.20 su Rai 3.