Juniores, terzo acuto di Attolini . Sambinello accende il Team Vangi

Con un allungo irresistibile a tre chilometri dal traguardo, Luca Attolini ha conquistato il terzo successo stagionale imponendosi nella 54ª Coppa Sportivi di Bagnolo per juniores. Un’edizione record per la classica pratese con ben 181 partenti di 29 formazioni, su di un tracciato con 11 giri pianeggianti per complessivi 83 km e quattro giri con la breve ma dura salita della Rocca che ha frazionato il gruppo rimasto a lungo compatto. Dopo una tentativo di sette corridori all’inizio della tornata finale (8 km e mezzo alla conclusione) la corsa vedeva sulla testa un gruppo di 24 corridori che si dava battaglia e si frazionava sul "muro" della Rocca. Restavano in sette al comando e quindi a tremila metri dall’arrivo l’allungo vigoroso e possente di Attolini già vincitore di due gare precedenti. Dietro si lanciavano al suo inseguimento Garbi e Rolando che però non riuscivano ad acciuffare il battistrada che andava a tagliare il traguardo per il suo terzo successo.

Un successo che conferma le ottime qualità del vincitore che ha resistito fino alla fine ricevendo i complimenti anche del secondo classificato che ha detto è stato il più forte di tutti. Ottima la prestazione di Garbi e quella di Rolando, mentre tra i toscani in gara vanno ricordati il pistoiese Petri, i fiorentini Pavi Degl’Innocenti e Iacchi. La gara di Bagnolo organizzata dalla Seanese Corse e dal Comitato locale era inoltre valida per il campionato provinciale pratese titolo conseguito da Ruggero Lombardi che corre nella Pistoiese Team.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Luca Attolini (Mario De Cecco Logistica) Km 116, in 2h51’, media km 40,732; 2) Pierluigi Garbi (Autozai Contri); 3)Joann Rolando (Team Franco Ballerini) a 3“; 4) Damiano Petri (Pol. Monsummanese) a 6"; 5) Giulio Pavi Degl’Innocenti (Team Franco Ballerini); 6) Caselli; 7) Cozzani; 8) Ballerini; 9)Iacchi; 10) Marchi.

Giro del Friuli: bella prestazione a tappe juniores per Enea Sambinello alfiere del Team Vangi Il Pirata di Calenzano che ha vinto (terzo successo stagionale) la penultima tappa sul traguardo in salita di Forni di Sopra, finendo inoltre sul podio della classifica finale. Per la società fiorentina sono già 11 i successi nei primi tre mesi di attività. Sempre in campo juniores terzo posto per il pistoiese Damiano Petri (Pol. Monsummanese) nella cronometro di Romanengo in provincia di Cremona, località dove ha trionfato tra le donne élite la toscana di Poggio a Caiano, ed azzurra Vittoria Guazzini delle Fiamme Oro.