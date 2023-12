Julian Assange cittadino onorario. Al via la petizione

Oltre 530 firme, già protocollate, per richiedere al Comune di Sesto di concedere la cittadinanza onoraria al giornalista Julian Assange, da anni in carcere in Inghilterra. L’invito, rivolto al sindaco Lorenzo Falchi, alla giunta e ai gruppi consiliari del Comune, è formulato dall’associazione Free Assange Italia, dall’associazione Atto Primo Salute Ambiente e Cultura e dal gruppo di cittadini "Sesto consapevole" che chiedono la discussione, in consiglio comunale, di una mozione, magari appoggiata trasversalmente da maggioranza e opposizione, che possa ratificare la scelta. Scelta già compiuta anche da città come Reggio Emilia e Napoli cui si sono uniti, da poco, i Comuni di Roma e Ferrara. Il passaggio in consiglio però – dicono i promotori dell’iniziativa – dovrebbe avvenire "con carattere d’urgenza" viste le condizioni di salute di Assange e il fatto che l’estradizione negli Stati Uniti al momento è solo sospesa.