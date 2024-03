Morte di Barone, i tifosi affranti: “Riviviamo la tragedia Astori. Joe era uno di noi”

Firenze, 19 marzo 2024 – “Riviviamo la tragedia di Astori”. E’ affranta Firenze per la morte di Joe Barone. Il direttore generale “sicuramente aveva il suo carattere, ma era ormai un fiorentino, uno di noi, uno che ha dato tanto per la Viola”.

I tifosi ricordano Joe Barone

Così i tifosi della Fiorentina ricordano il dirigente che insieme a Rocco Commisso ha riportato la squadra gigliata in Europa. Barone viveva la città e sono tanti i commercianti che lo ricordano come cliente cortese, sempre pronto alla battuta. “Una persona che non si dava arie”, dicono ancora.