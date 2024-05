Torna a ottobre BuyFood Toscana, al via le richieste di partecipazione

Firenze, 16 maggio 2024 - Torna, il 23 e 24 ottobre al Palaffari di Firenze, l’appuntamento con BuyFood Toscana, la vetrina internazionale del gusto made in Tuscany nata per favorire incontri tra aziende produttrici di eccellenza e importatori internazionali. L'evento, per il quale sono attesi buyer da tutto il mondo, prevede incontri B2B in lingua inglese, che vedranno la partecipazione di imprese toscane e buyer internazionali con l'obiettivo di promuovere i prodotti toscani di qualità certificata. L'occasione si rivolge preferibilmente a imprese che siano organizzate per l’export e che, tendenzialmente, abbiano realizzato un fatturato relativo all’annualità 2023, non inferiore a 300.000 euro. Le aziende toscane potranno inviare la propria candidatura dal 17 maggio. Tra i requisiti la sede legale o operativa in Toscana, un sito internet. L’evento è promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzato da Fondazione Sistema Toscana e PromoFirenze.