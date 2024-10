A Calenzano torna la ‘Borsa del giocattolo d'epoca’

Calenzano (Firenze), 6 ottobre 2024 - Domenica 13 ottobre, dalle 9 alle 15, torna a Calenzano (Firenze) la Borsa del giocattolo d'epoca. L'appuntamento è presso l'Hotel Gigli jr dove dalle 9 alle 15 si ritroveranno collezionisti di giochi e giocattoli d'epoca da tutta Italia per trovare esemplari mancanti alla propria raccolta di soldatini, bambole, o giocattoli in latta ma anche per scambiarsi i loro doppioni le proprie esperienze di nuovi ritrovamenti. In questa edizione, si spiega in una nota, si presenteranno in anteprima europea le novità del 2025 del colosso mondiale King e Coutry per quanto concerne il soldatino e modellismo statico. Ed ancora, in esposizione, dalla più giovane Barbie alla più vetusta Lenci pronte ad essere giudicate per i loro vestiti e accessori. Ma anche altri settori saranno presi d'assalto dai collezionisti di auto, moto, navi, aerei, e tanti, tanti soldatini di piombo, pasta, fino ai più moderni in plastica. Una interra collezione di soldatini di piombo della francese 'Mignot' dei primi del secolo sarà in mostra per la gioia dei collezionisti di storia Francese e delle guerre Napoleoniche. Sarà riproposto l'ormai collaudato stand degli esperti che portando i propri giocattoli potranno assegnare una paternità di fabbriche, anni di costruzione ed eventualmente consigli sulla conservazione e restauro degli stessi.