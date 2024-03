Joe Barone, oggi la camera ardente al Viola Park. C’è anche il presidente Rocco Commisso

05:51

Il messaggio della Fiesole

"La Curva Fiesole si stringe al dolore della famiglia di Joe e di tutta la Fiorentina. Hai sempre creduto in questa curva e ci hai sempre rispettato, hai amato questa maglia come pochi altri prima, sei stato uomo sopra a tutto. Fai buon viaggio Joe, ti renderemo onore come meriti, invitando tutti i tifosi a ritrovarsi con noi alle 18:45 fuori dai cancelli del Viola Park. Fiorentino sei diventato, fiorentino sarai per sempre. Ciao Joe". Questo il messaggio che i tifosi della Curva Fiesole hanno voluto dedicare a Joe Barone