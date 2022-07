Jennifer Lopez a Capri, Mrs Affleck infiamma il gran gala di LuisaViaRoma

Capri (Napoli), 30 luglio 2022 - Jennifer Lopez, che ormai si vuol far chiamare solo Mrs Affleck dopo le nozze con l’adorato Ben, è arrivata sola a Capri due giorni fa (ma coi due figli Emme e Maximilian avuti da Marc Anthony) perché il neo marito è rimasto in America per impegni di lavoro. Dopo però aver passato la luna di miele con Jlo a Parigi. Tutti qui nell’isola bellissima sono impazziti per la rockstar che soggiorna in una villa di 30 stanze e su un megayacht, mangia la pizza e fa le prove diligentemente, che questa sera infiamma il gran gala di LuisaViaRoma per l’Unicef alla Certosa di San Giorgio con 950 ospiti sonoramente paganti (i tavoli da 12 di prima fila venduti a 250.000 euro) e vippissimi, col concerto privato che l’ha vista protagonista di questo primo show dopo il rinnovato amore con Ben Aflleck, l’uomo che tutti le invidiano. Un ritorno di mondanità in stile Dolce Vita.

E si è parlato molto di lei in questi giorni e molto di questo evento benefico che ogni anno cresce di importanza e prestigio, voluto e promosso da Andrea Panconesi, fiorentinissimo fondatore e presidente di LuisaViaRoma.com che ha già raccolto in sei edizioni oltre 12 milioni di euro per l’infanzia povera e in pericolo. “Mesi fa sono andata nei campi profughi in Giordania dove ci sono bambini nati lì che non hanno visto altro che stenti e estrema povertà - racconta Luisa Panconesi, primogenita di Andrea e responsabile del Comitato che produce questi eventi - e ho visto dal vivo come l’Unicef riesca ad aituare questi bambini così sfortunati e a dare loro ogni giorno una speranza di vita, con l’assistenza, l’istruzione, perfino il gioco e l’uso dei computer che li mette in contatto col mondo: e speranza e dignità è quello che vogliamo donare anche ai bambini in pericolo per la guerra in Ucraina”. Monenti toccanti durante il gala benefico con le commoventi proiezioni dei video e gli intenventi di Paolo Rozzera, presidente di Unicef Italia, e di Gabriele Fontana responsabile Unicef per l’Est Europa e inviato in Ucraina.

“Questa è la quinta manifestazione benefica che facciamo in Italia per l’Unicef - racconta Andrea Panconesi, che da Firenze ha voluto questo progetto internazionale per i bambini più bisognosi - mentre a dicembre siamo andati anche a St.Barth con le stesse finalità. Siamo sempre più convinti di proseguire in questo progetto che Unicef Italia porta avanti con tanto impegno” Con Andrea Panconesi all’evento di Capri anche Alessandra Rossi, amministratore delegato di LuisaViaRoma.com che ha confermato come il sito di e-commerce della moda e del lusso vada alla grande con un fatturato che nel 2021 ha superato i 207 milioni di euro e in questo primo trimestre 2022 abbia registrato un ottimo +24% di vendite. Con loro tutti e tre i figli di Andrea Panconesi, Luisa, Annagreta e Nikolaus.

Cena di gala sotto le stelle nell’antica Certosa, tavoli elegantissimi e ospiti al top come Spike Lee con la moglie Tonya, Leo DiCaprio anche lui in vacanza sull’isola, Alessandra Ambrosio, Lara Stone, Natasha Poli, Remo Ruffini, Ermanno e Toni Scervino, Diego Della Valle, Jeremy Irons, Patricia Arquette, Vanessa Hudgens, Fausto Briatore con Elisabetta Gregoraci, Michael Kors (sponsor dell’after party), Matilde Gioli, Jared Leto, Casey Affleck fratello di Ben, Premio Oscar per “Manchester by the Sea”. A sorpresa è arrivata al gala anche Maye Musk, la mamma di Elon Musk che fa ancora la modella da copertina a 74 anni, che ha aggiunto ai lotti d’asta un viaggio nello spazio col progetto interstellare del figlio. Non male anche la Mercedes Benz del 1973 appartenuta a Richard Burton, il video loop di Refik Anadol, la riproduzione della moto di Easy Rider, la megavilla in Costa Rica, orologi e brillanti da fiaba.

Cena super luxury con menu di Aurora, donne da sballo in abiti supersexy, milionari a go-go dal mondo e per fortuna tantissima generosità.

Tutti incantati dalla sensualità travolgente della cinquatraenne J Lo, con gli abiti di scena disegnati per lei da Fausto Puglisi per la maison Roberto Cavalli. Quaranta minuti di canzoni al top e con lei trenta ballerini in scena. Serata benefica abbiamo detto ma pare che la rockstar non abbia fatto sconti all’organizzazione per il suo cachet. Ha donato però per l’asta LuisaViaRoma pro Unicef i suoi vestiti di scena per questo primo show da Mrs Affleck.