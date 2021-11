Firenze, 7 novembre 2021 - Opera urtata ma nessun danno, spiega Fondazione Strozzi. È accaduto stamani alla mostra antologica di Jeff Koons allestita a Palazzo Strozzi a Firenze. Secondo quanto appreso un visitatore ha urtato una palla in vetro soffiato collocata sulla riproduzione moderna di un dipinto di Tintoretto, opera della serie 'Gazing Ball'. La palla, spiega Fondazione Strozzi, «si è solo spostata, ma non è caduta e non c'è stato alcun danno. È stata comunque tolta per essere nuovamente ricollocata in sicurezza domani».

