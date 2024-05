Jazz e balli. I fondi raccolti?. Alla Filarmonica

Un apericena con ballo Swing a cura della Sunrise Jazz Orchestra. È quello in programma sabato 25 maggio a partire dalle 19.30 presso il circolo Sms di Sant’Angelo a Lecore. Un appuntamento che rientra nel programma di iniziative per ‘Banda libera tutti’, il Crowfunding in corso per la Filarmonica Michelangiolo Paoli. L’obiettivo, infatti, sostenendo il progetto, è quello di contribuire alla ristrutturazione dei locali, all’acquisto di strumenti musicali e di materiale didattico e, soprattutto, alla copertura del costo dei corsi per garantire la gratuità delle lezioni, uno dei punti di forza della ‘banda musicale di Campi’. Il Crowdfunding rientra nei progetti dei ‘Pensati con il cuore’ sostenuti dalla Fondazione Il Cuore si scioglie e trae origine dai danni subiti dalla Filarmonica a causa dell’alluvione di novembre. Info e prenotazioni ai numeri 348 5443326 – 338 3133005 entro il 25 maggio.