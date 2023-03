Palazzo Vecchio, Jacopo Cellai eletto presidente della commissione controllo

Jacopo Cellai

Firenze, 21 marzo 2023 - Jacopo Cellai di Fdi è il nuovo presidente della commissione controllo di Palazzo Vecchio. L'elezione è avvenuta durante la seduta di questa mattina: Cellai sostituisce Antonio Montelatici (gruppo Centro) che si è dimesso perché candidato sindaco per Fdi a Campi Bisenzio (Fdi). Il presidente uscente Montelatici ha augurato “buon lavoro a Jacopo come nuovo presidente, lo invito a sviluppare una piena e fattiva collaborazione con la vice presidente Francesca Calì. Con il senso delle istituzioni che sappiamo bene lo caratterizza, sia una sola cosa con lei per il bene della città di Firenze”. Polemiche da parte di Lorenzo Masi e Roberto De Blasi, consiglieri comunali del M5s: “Tanti bei discorsi, tante belle frasi da parte del centrodestra ma quando si parla di ruoli istituzionali, la democrazia non è affar loro”, il commento.

Niccolò Gramigni