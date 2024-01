Iv-Pd, nuovo scontro sulle contravvenzioni: "Ztl macina verbali per fare il bilancio comunale"

Attacco di Italia Viva e replica del Pd sulle multe. "Le strade di

Firenze – spiega la consigliera renziana e vicepresidente del Consiglio comunale, Barbara Felleca – non devono essere una tagliola per gli automobilisti. Le multe devono servire per garantire la sicurezza, non per chiudere il bilancio. Se ci si vanta di mantenere l’Irpef più bassa d’Italia, dall’altra parte siamo la città che incassa di più dalle multe". Felleca riferisce che la "Ztl continua a macinare verbali. Anche per chi risiede in centro storico e, a buon diritto, quella Ztl può attraversarla".

Per il Pd a replicare è il capogruppo Nicola Armentano. "Sfatiamo questo mito che il Comune di Firenze eleva multe per fare cassa – dice – Le multe arrivano a chi non rispetta le regole. E a noi questo concetto non solo piace ma ci preme rimarcarlo. Noi siamo per il rispetto delle regole e anche l’Irpef non c’entra niente: chi si comporta bene non paga le multe. Se i cittadini di Firenze pagano l’Irpef più bassa d’Italia è perché riusciamo a ben amministrare ed a garantire ottimi servizi senza gravare sui cittadini".