Amici Miei immortali: scopriamo le location in bici

Firenze, 6 ottobre 2023 – Quarantotto anni dopo l’uscita nelle sale di “Amici Miei”, capolavoro partorito dalla fantasia di Pietro Germi, e reso immortale da Mario Monicelli, su sceneggiatura di Leo Benvenuti, Piero De Bernardi e Tullio Pinelli, per non parlare delle interpretazioni di Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Duilio Del Prete, Gastone Moschin e Adolfo Celi, prima che nel secondo e terzo capitolo si aggiungesse Renzo Montagnani, la leggenda continua.

La novità di quest’anno è “Bici Miei”, iniziativa all’interno del calendario di eventi di Firenze Insolita 2023, con l’organizzazione dell’associazione cult(urale) Conte Mascetti, con il Comune di Firenze in collaborazione con Fiab Firenze Ciclabile per unire cineturismo e cicloturismo.

Il percorso si snoderà tra 20 location nel centro e nella periferia fiorentina per ripercorrere in sella le più divertenti scene di una delle saghe cinematografiche più conosciuta ed amata di tutta la commedia italiana. L’appuntamento, sabato 14 ottobre dalle 10, vuole offrire ai fiorentini e ai turisti un itinerario che ripercorre tutti i luoghi del film di Mario Monicelli nell’area metropolitana: dal Giardino dell’Orticoltura dove il Mascetti ha un malore al termine del secondo atto fino al Bar Necchi, dalla Villa del Sassaroli fino a raggiungere lo scantinato del Mascetti, guidandoli in un racconto fresco e divertente, ma soprattutto ecologico e salutare. Tutto questo in sella alla bici, permettendo così di conoscere Firenze da una prospettiva diversa.

Nella lunga avventura del cinema italiano non sono poche le commedie che rendono omaggio alle due ruote: oltre alla leggendaria Coppa Cobram di Fantozzi (rievocata proprio a Firenze nel 2017 e 2018), tra i film girati in Toscana, primo in ordine di cronologico, ma non solo, il passaggio offerto da Bozzone a Mario Cioni nel cult senza tempo “Berlinguer ti voglio bene” per passare poi all’indimenticabile Massimo Troisi che in “Ricomincio da tre” dice a Lello Arena in San Niccolò di “farsi leggero” per essere portato sulla canna della bicicletta, senza dimenticare Leonardo Pieraccioni nel suo film campione di incassi “Il Ciclone” dove sembra quasi voglia omaggiare la pellicola di Bertolucci di vent’anni prima riscendendo in paese come Monni e Benigni. Quota di partecipazione 4 euro per i soci Fiab, 8 euro per tutti gli altri, compresa assicurazione. Durata 3 ore circa. Prenotazione obbligatoria su www.contemascetti.it/cineturismo