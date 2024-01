Italia Viva verso l’esperienza civica: "Soddisfatti di Giovanni Bellosi"

SCANDICCI

"Parlare di programmi, un nuovo inizio per la politica a Scandicci": Prosegue la marcia di avvicinamento di Italia Viva verso l’esperienza civica e lontano da un centrosinistra sempre più litigioso e avvitato nella lotta fratricida alla ricerca di un candidato sindaco. Nel 2024 infatti, nel Comune di Scandicci ci saranno le elezioni.

"Italia Viva – si legge in una nota della presidente scandiccese del partito, Giulia Crepaldi – si dimostra soddisfatta dell’impegno di Giovanni Bellosi nel mantenere fede alla promessa di redigere un programma e di consegnarlo alle varie forze politiche. Riteniamo positivo che il programma sia stato consegnato a tutte le forze politiche, promuovendo la trasparenza e la partecipazione democratica". Italia Viva si è detta pronti a impegnarsi, per ‘fornire struttura e prospettiva’ all’impegno civico contribuendo all’iniziativa nata in città con la volontà di riportare la politica a una dimensione legata al territorio.

"Coglieremo l’opportunità – ha concluso Crepaldi – di riportare la Politica ai cittadini attraverso la discussione di temi significativi. Iniziamo un nuovo processo che segna una svolta per Scandicci, sia in termini di elezioni che di coinvolgimento cittadino. Vi invitiamo tutti a partecipare ai nostri incontri, che comprenderanno tra le altre anche la discussione del documento di Giovanni Bellosi per giungere a soluzioni concrete".