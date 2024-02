Italia viva, la sferzata al Partito democratico: "I Dem nella Piana? Non hanno visione unitaria"

"Sesto, Calenzano, Campi: quanti Pd ci sono?". Secondo Italia Viva, il partito di maggioranza relativa nei tre Comuni, il Partito Democratico appunto, avrebbe diverse facce ed atteggiamenti nell’area della Piana tanto da rendere difficile la visione di una ‘politica’ unitaria. La tesi, almeno, è portata avanti da Leonardo Pagliazzi (nella foto) presidente di Italia Viva Sesto Fiorentino e Calenzano, Federica Brunori referente Italia Viva Calenzano e Antonella Greco consigliera comunale a Campi Bisenzio da poco passata dalle file del PD a IV: "Quanto sta accadendo negli ultimi mesi nella Piana Fiorentina – dicono in una nota a sei mani - ci sembra rappresentare molto bene le dinamiche del Partito Democratico a livello nazionale. A Sesto il Pd siede comodo e silenzioso con la sinistra, non detta alcuna agenda, non ha idee e non prende alcuna iniziativa. Poi c’è il Pd di Campi Bisenzio che sta all’opposizione del sindaco di sinistra, senza sapere se fa bene o se fa male. Infine, c’è la campagna elettorale a Calenzano: il Pd va da solo; la sinistra e i sindaci di Sesto e Campi appoggiano il candidato di sinistra e in queste ore partecipano all’inizio della sua campagna elettorale. In un chilometro abbiamo la dimostrazione di una confusione politica totale. Ma quanti Pd ci sono?".

Proprio Calenzano, con la tornata elettorale delle amministrative alle porte rappresenta un caso emblematico visto che, i primi cittadini di Sesto e Campi Lorenzo Falchi e Andrea Tagliaferri hanno già apertamente sostenuto il candidato della sinistra, l’ex sindaco Giuseppe Carovani, mentre il Partito Democratico dei due Comuni tiferà per Maria Arena.

Italia Viva ha già annunciato, nelle scorse settimane, che a Calenzano presenterà una propria lista ed un proprio candidato fino ad oggi però non ufficializzato.

Sandra Nistri