Italia liberata. Evento in biblioteca

Da martedì a giovedì in biblioteca e alla fabbrica dei saperi di piazza Matteotti, "Dentro il tunnel della storia", performance per raccontare la storia dell’Italia dopo la Liberazione organizzata dalla Biblioteca di Scandicci. Gli Amici del Cabiria, Krill Teatro. Presso la Biblioteca di Scandicci e Fabbrica dei Saperi. Si tratta di una performance teatrale per otto spettatori della durata di mezz’ora e della proiezione del documentario "Io c’ero" ugualmente della durata di 30 minuti. La proiezione avrà inizio alle ore 16.30 in Biblioteca. Sarà replicata fino alle ore 19. La performance teatrale parte alle 16,30 nella Fabbrica dei Saperi. Prenotazione obbligatoria al 3716801394. Ultimo turno alle ore 18.30.