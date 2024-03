Itabus potenzia le linee da e per la Toscana

Itabus (gruppo Italo) potenzia la sua rete di trasporti su gomma in Toscana con nuovi servizi su Firenze: raddoppia da 10 a 20 i collegamenti giornalieri con Milano, diventano 32 quelli con Roma (12 nuovi) e 28 quelli con Napoli (10 nuovi). Cresce l’offerta per Siena e viene introdotta Prato nel network. Confermati i collegamenti giornalieri verso il Veneto (fermate a Venezia e Padova) con un ulteriore collegamento Firenze-Venezia e viceversa. Introdotti nuovi servizi da Firenze per Salerno e viceversa e collegamenti diretti da Firenze per Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Itabus collega le città della Toscana con sei collegamenti giornalieri tra Firenze e Siena e quello diretto Firenze-Prato (sei servizi quotidiani). "La Toscana rappresenta un territorio chiave per Itabus - commenta Francesco Fiore (nella foto), ad di Itabus -. C’è molta domanda ed è nostra intenzione continuare ad investire e crescere in regione".