Istituto universitario europeo. La Croazia verso l’adesione

L’Istituto universitario europeo è pronto ad accogliere la Croazia come 24esimo Stato membro, dopo la ratifica della Convenzione IUE da parte del Parlamento croato questo mese. Anche gli studenti croati potranno iscriversi ai programmi di dottorato dell’IUE in Economia, Storia, Diritto e Scienze politiche e sociali. La Croazia è l’ultimo paese in ordine di tempo ad aderire all’IUE, dopo la Slovacchia nel 2019. L’Istituto universitario europeo è lieto di accogliere la Croazia come stato membro e di rafforzare i suoi legami con le istituzioni accademiche croate. "In un momento in cui l’Europa e i suoi valori sono minacciati, l’adesione di un nuovo membro all’interno dell’IUE dà speranza e ottimismo" ha dichiarato Patrizia Nanz, presidente dell’Istituto universitario europeo. Ogni ricercatore all’IUE riceve una borsa di studio, finanziata per i primi tre anni dal proprio Stato membro e per l’ultimo anno direttamente dall’Istituto. Inoltre i cittadini croati potranno anche postulare per lavorare nell’amministrazione dell’Istituto. Radovan Fuchs, Ministro della Scienza e dell’Istruzione della Croazia, visiterà la sede dell’Istituto universitario europeo a Firenze lunedì 3 marzo.