Istituto Pettini, focus sui tempi. Presentata un’interrogazione

È il tallone d’Achille dell’amministrazione comunale. Scuola Pettini, anni di ritardo, generazioni di scolari passati dalla scuola cantiere, generazioni di genitori imbufaliti. I lavori di sistemazione della scuola erano inseriti nel bando periferie (governo Renzi) e sono iniziati nell’estate 2019. Un costo totale di circa 5 milioni di euro; ma il cronoprogramma condiviso con lo Stato e a cui era collegato l’ingente finanziamento, prevedeva la conclusione dei lavori entro il 3 agosto 2020 e così, ovviamente, non è stato.

Quattro anni di attesa, tempi ridefiniti ogni volta, proteste infinite. Il progetto prevedeva il raddoppio della struttura, diventata troppo angusta per ospitare la popolazione scolastica, viste le urbanizzazioni di nuova realizzazione a Badia a Settimo. Ma la scuola è ancora praticamente un cantiere. Nessuno in comune azzarda previsioni di consegna.

Il caso è diventato anche politico con la consigliera, Camilla Mugnaioni (Scandicci civica) che ha presentato una interrogazione per avere lumi sull’avanzamento dei lavori. "Il parcheggio incompleto si allaga dopo ogni pioggia – ha detto Mugnaioni – ed è infinto il disagio per la struttura ancora cantiere anche dal punto di vista della sicurezza, che invece avrebbe dovuto essere già finita con 14 aule nuove, giardino e parcheggi funzionali". La consigliera di opposizione ha chiesto di sapere quali sono i tempi per la consegna del cantiere.