Istituto Balducci, profumo di Europa. Ospiti studenti dall’isola di Chios

Scambi culturali, eventi, appuntamenti ed opportunità. Per qualche giorno Pontassieve è tornata al centro dell’Europa dei giovani, grazie ad una fase importante nell’ambito del progetto Erasmus, Un gruppo di studenti proveniente dall’isola greca di Chios è stato infatti ospite dei coetanei dell’Istituto Balducci di Pontassieve. Un appuntamento che ha avuto anche la solennità istituzionale di un ricevimento di accoglienza avvenuto all’interno del Palazzo Comunale del capoluogo.

Tutto si è inserito nel contesto del progetto ‘Be Happy, Be Bright, Be you’, nell’ambito del programma Erasmus che un gruppo di studenti greci sta svolgendo in Italia ospiti proprio dei giovani colleghi della scuola di Pontassieve, una delle più grandi ed attive dell’intera area metropolitana fiorentina. In tutto si è trattato di ventidue ragazzi e tre insegnanti, che hanno trascorso una settimana sul nostro territorio per un progetto che ha visto condividere tra i giovani il dialogo e l’apprendimento interculturale, oltre che rafforzare i valori europei in un percorso comune di cittadinanza attiva.

Nel corso della loro prima giornata pontassievese i giovani ospiti sono stati ricevuti nel Palazzo Comunale dall’Amministrazione comunale e dai figuranti del Corteo Storico, una delle realtà più attive e riconosciute dell’interno territorio. Per gli studenti ospiti si è trattato di un pomeriggio alla scoperta della storia di Pontassieve, con visite alla Sala delle Eroine - all’interno del Palazzo Sansoni Trombetta, sede dell’Amministrazione comunale -, alla Torre dell’Orologio ed alle mostre ‘L’assenza’ di Adriano Bimbi - che è ancora aperta all’interno della Sala delle Colonne - e ’Caravaggio. Emozioni e Segreti’, in corso nei locali delle Muratine.

Si è trattato di un’esperienza realmente formativa gratificante per entrambi i gruppi di studenti, che hanno fatto ritorno alla loro vita regolare arricchiti e con una serie di conoscenze e consapevolezze in più. Soprattutto sulle questioni riguardanti l’Europa.

Leonardo Bartoletti