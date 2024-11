Isola ecologica. Avanza l’ipotesi trasferimento

Il progetto per la realizzazione dell’isola ecologica comunale registra una battuta d’arresto. La localizzazione individuata alla Torre di Buiano, ai Bosconi, non convince la giunta, che sta cercando un posto diverso dove poter aprire il centro di raccolta rifiuti, il primo e unico previsto da Alia sul territorio fiesolano e al quale si lavora da vari anni. "L’area scelta ha il vantaggio si essere nascosta ma è troppo distante - osserva l’assessore Andrea Cammelli- - Siamo quindi al lavoro con Alia spa, per valutare altre soluzioni, più piccole ma più centrali". L’occasione di fare il punto sulla delicata questione è arrivata nell’ultimo consiglio comunale, a seguito dell’interrogazione illustrata da David Tanganelli del gruppo Cittadini per Fiesole, che lamentava ritardi nella realizzazione, dopo che l’Amministrazione Ravoni aveva chiuso l’accordo per il passaggio dell’area al Comune. "Torre di Buiano lascia alcune questioni in sospeso, come i lavori da fare sulla strada di accesso, che va sistemata per il passaggio dei camion- prosegue Cammelli- Inoltre ci sono dubbi sulla tipologia dei rifiuti da conferire, perché vogliamo che si possano potare anche quelli del "porta a porta", che al momento restano esclusi". D.G.