Iscrizioni boom a Firenze: 70 classi in corsa

FIRENZE

Inizia sotto i migliori auspici la XXII edizione di Cronisti in classe, il progetto culturale e di educazione civica promosso da Qn-Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, rivolto agli alunni della Scuola secondaria di primo grado e delle classi IV e V della Scuola primaria. Si tratta di una iniziativa che – perseguendo l’ambizioso obiettivo di un’alleanza educativa con la scuola – intende avvicinare i giovani al mondo della carta stampata e, più in generale, dell’informazione. Una formula vincente, che in 22 anni si è rafforzata ed è cresciuta. La conferma, ancora una volta, viene dai numeri. L’edizione 2024 di Cronisti in classe segna infatti un incremento di iscrizioni con ben 500 scuole coinvolte e oltre mille classi per un totale di più di 23mila studenti di Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria e provincia de La Spezia che parteciperanno al progetto. Particolarmente lusinghieri i numeri relativi a La Nazione: a scendere in campo sono complessivamente 224 scuole con 427 classi partecipanti e più di 8.500 studenti coinvolti. E ancora, Firenze stabilisce un nuovo record di presenze con ben 70 classi iscritte, una delle quali anche dalla Germania e conferma, per il secondo anno, la collaborazione con il Gruppo Giornalino dell’Associazione Trisomia 21 di Firenze. Dal giorno 8 si parte con le pubblicazionui degli elaborati dei ragazzi e si prosegue fino al 3 maggio. Poi la grande festa di premiazione.