Ipotesi Ciucchi come vicesindaco. Ecco il toto giunta

È ormai questione di giorni, se non ore, la necessaria ufficializzazione del futuro dell’amministrazione di Figline e Incisa. Il sindaco Valerio Pianigiani avrebbe già chiari i nomi da schierare nella sua nuova giunta, con la quale partecipare ufficialmente alle iniziative del 2 giugno. Sono sempre più pressanti le voci di un azzeramento totale del gruppo di assessori scelto solamente 10 mesi fa, all’indomani delle amministrative. Un azzeramento che avrebbe del clamoroso, in particolare per il ritiro delle deleghe (o più probabilmente dimissioni volontarie) al neo-promosso vicesindaco Dario Picchioni, già assessore nella giunta Mugnai e che ha sostenuto Pianigiani per tutta la dura campagna elettorale del 2024.

La ripartenza da zero da parte di Pianigiani, sembra di fatto un’accettazione di quanto imposto dal Psi come punto di ripartenza per un dialogo, dopo la frattura di questi ultimi mesi, sfociata ormai due mesi fa nel ritiro delle deleghe all’assessore socialista Fabio Gabbrielli. E si fa sempre più insistente la voce che possa essere chiamato a fare il vicesindaco proprio il capogruppo PSI Umberto Ciucchi, dal quale appunto era stata posta la condizione dell’azzeramento. All’indomani delle dimissioni della vicesindaco Fossati, che aveva di fatto lasciato il posto sperando potesse essere utile per una ricucitura dello strappo di maggioranza, il Psi aveva sottolineato di non esser "interessato ad acquisire nuove posizioni in giunta", quale opzione per il suo sostegno alla maggioranza. Al momento le voci di piazza confermano l’ingresso in giunta, oltre a Ciucchi, anche di Francesca Farini, già assessore con il sindaco Giulia Mugnai e attuale capogruppo Pd. Altri due gli arrivi nel palazzo comunale: uno sarebbe Nazareno Betti, ex sindaco di Piandiscò dal 2004 al 2014. L’altra sarebbe l’incisana Rosa De Pasquale, ex parlamentare, renziana, già dirigente del Miur.

Manuela Plastina