Firenze, ciclista investito da bus portato in codice rosso a Careggi

Firenze, 22 maggio 2024 – Paura in piazza Indipendenza nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio: un ciclista è stato investito da un autobus. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi.

Accade intorno alle 17. Sono stati i passanti e l’autista a chiamare i soccorsi. Il 118 ha prestato le prime cure. Il personale sanitario ha valutato i ciclista in codice rosso. Per i rilievi e ricostruire la dinamica è intervenuta la polizia municipale. Traffico rallentato nella zona per permettere i soccorsi e i rilievi.