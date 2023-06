Intramontabile Ranieri Con i sogni ancora in volo

Fu sold out a dicembre al Verdi ed è un tutto esaurito anche stavolta per Massimo Ranieri a Firenze. L’inossidabile artista partenopeo, che doveva esibirsi il 30 maggio, ha rimandato per un’influenza il concerto a martedì 6 giugno alle 21 (i biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data), in programma sempre al Tuscany Hall.

L’occasione è riproporre a grande richiesta "Tutti i sogni ancora in volo", lo spettacolo che prende il titolo dal nuovo album e dal libro memoir dell’amato crooner classe 1951.

Dopo oltre 800 repliche di "Sogno e son desto", ecco un’altra straordinaria avventura che il vocalist declina tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.

Il tutto, sottolineando il (mai sopito) desiderio di Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri, di continuare a sognare con intensità. Ancora una volta sarà insomma un Ranieri al 100% alle prese con uno spettacolo in chiave rinnovata, dalla scaletta alle scenografie, alle luci e Alla inedita formazione della band che l’accompagna, che vede Seby Burgio al pianoforte, Giovanna Perna alle tastiere e voce, Pierpaolo Ranieri al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Pujia alle chitarre, Valentina Pinto al violino, Max Filosi e Cristiana Polegri ai sax.

