Intervista alla nostra professoressa

Per riflettere maggiormente sull’argomento abbiamo intervistato la nostra professoressa di italiano, Letizia Querci, direttamente colpita dall’alluvione. Professoressa, lei dove abita e dove si trovava al momento dell’accaduto?

"Abito nella zona di Santa Maria a Campi Bisenzio, la prima a essere colpita, la sera del 2 novembre, dall’esondazione del Bisenzio. La fortuna è che l’acqua da noi è arrivata ma non è rimasta, cioè non è entrata nelle case: la mattina dopo è scorsa via, cosa che non è successa in altri punti dove il fiume ha rotto gli argini successivamente, tipo a San Piero a Ponti. Qui l’acqua non è riuscita a defluire per via della grande quantità di cemento allagando strade come via Palagetta".

Sono state colpite anche altre zone?

"Sì, nella zona di Villa Montalvo è straripato il torrente Marina e ha rovinato la biblioteca Tiziano Terzani, il più grande centro italiano di documentazione di libri per l’infanzia e l’adolescenza". Come interverrebbe per impedire situazioni come queste?

"Non eravamo pronti per un evento così estremo, i gommoni non hanno iniziato a circolare subito e quelle 48 ore di attesa sono state un’eternità. In più i pochi volontari a disposizione quella sera erano impegnati per il crollo di un tetto. Un’idea potrebbe essere quella di stipendiare le persone della Protezione civile in modo che possano accorrere velocemente in quantità al momento del bisogno, organizzarsi con mezzi adatti, fare telefonate di ’allerta meteo’ nei giorni precedenti per invitare le persone, soprattutto le più anziane, a raggiungere luoghi più sicuri".