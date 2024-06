Interviene per sedare una lite in strada ma lo aggrediscono

Firenze, 9 giugno 2024 – È intervenuto per sedare una lite per viabilità in via Pandolfini ma è stato aggredito. È accaduto la scorsa notte a Firenze. L'uomo ha riportato lievi lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Uffizi, su richiesta di alcuni cittadini. All'arrivo dei militari un gruppo, presumibile di extracomunitari, fanno sapere gli investigatori, si dava alla fuga. Un terzo, che interveniva per sedare il litigio, è stato aggredito ed ha riportato lievi lesioni. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Firenze.