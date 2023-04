’Insieme’, l’associazione di quelli che non si arrendono

Nata nel 2004 per seguire il lungo e complesso recupero del convento di Sant’Orsola, l’associazione "Insieme per San Lorenzo", dopo quella prima sudata vittoria, è diventata un punto di aggregazione per i residenti non solo per accendere i riflettori sui problemi della zona, ma anche per riscattare il rione dall’abbandono dei fiorentini e riconsolidare i legami di comunità: "Noi residenti esistiamo ancora e vogliamo rimanere qui", è il messaggio che si vuole lanciare alla città.

"Non tutti i problemi che abbiamo evidenziato negli anni hanno trovato soluzioni. Abbiamo bisogno di essere tutelati su caro affitti, impatto Airb&b, traffico, sicurezza. È il quartiere con meno aree verdi, non abbiamo più una palestra per gli anziani, una ludoteca per i bambini, vediamo negozi storici chiudere e la piazza del Mercato centrale ancora senza un assetto che la valorizza", spiega la presidente Anna D’Amico. Ad aggiungersi alle criticità, l’impatto della cantierizzazione della tramvia.