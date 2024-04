’Insieme con Claudia’. L’assemblea del Pd

"Insieme con Claudia". Il Pd si ritrova per la prima assemblea degli iscritti. Obiettivo: serrare le fila dopo le crepe aperte dalle primarie sanguinose tra Andrea Giorgi e Claudia Sereni, e tenere lontane dall’elettorato le voci di trattative, tentativi di composizione della crisi con eventuali assetti di governo futuro. Il compito è toccato al segretario Tommaso Francioli, che alla fine ha detto: "È stato un piacere per tutti vedere la sala gremita. Le primarie, hanno visto al voto la bellezza di 4.203 scandiccesi. Un numero, che rappresenta oltre il 10% degli elettori. Un segnale di partecipazione, che ci fa ben sperare in vista delle elezioni . Grazie a tutti coloro che si sono lasciati coinvolgere dalle primarie. Un grazie particolare va ad Andrea Giorgi che resta un dirigente di primaria importanza del partito".