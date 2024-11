Firenze, scooterista spericolato non si ferma all’alt. Maxi multa della Municipale

Firenze, 8 novembre 2024 – Nella notte, il reparto di Rifredi della Polizia Municipale è stato impegnato in due distinti interventi per la sicurezza stradale. Il primo episodio si è verificato in piazza delle Medaglie d’Oro, dove un giovane scooterista ha ignorato l’alt della pattuglia e si è dato alla fuga.

Durante l’inseguimento, ha messo in pericolo la sicurezza pubblica compiendo diverse manovre rischiose, tra cui passare con il semaforo rosso e transitare sui marciapiedi. L’inseguimento è terminato in via Leoncavallo, dove il ragazzo, un 17enne straniero senza patente, ha perso il controllo dello scooter ed è caduto. Gli agenti hanno poi accertato che il veicolo, di proprietà della madre, non era assicurato. Il mezzo è stato sequestrato e il giovane è stato multato per un totale di circa 6.500 euro.

Il secondo intervento è avvenuto in via Benedetto Marcello, all’incrocio con via delle Carra, dove gli agenti hanno notato una motocicletta procedere a velocità sostenuta. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha accelerato in direzione di San Jacopino, ma la fuga è stata breve: la Polizia Municipale lo ha raggiunto e fermato poco dopo. Il motociclista, un 22enne straniero residente a Firenze, ha esibito i documenti, ma il suo comportamento sospetto al momento di alzare la sella ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno scoperto 4,5 grammi di hashish nascosti nel vano sottosella. La droga è stata sequestrata, e al giovane neopatentato è stata ritirata la patente, con tanto di segnalazione alla prefettura.