Iniziative culturali, aperto il bando

Il Comune raccoglie proposte di cittadini e di associazioni per iniziative culturali e di promozione alla lettura da realizzare a Calenzano nel periodo autunnale e invernale sia per adulti che per bambini. Le domande andranno inviate al Comune entro il 30 novembre, riempiendo il modulo pubblicato sul sito istituzionale insieme all’avviso completo (www.comune.calenzano.fi.it). Per info: scrivere a biblioteca@comune.calenzano.fi.it o cultura@comune.calenzano.fi.it o telefonare ai numeri 055 8833412 - 292.