Iniziative culturali, al via la raccolta di proposte

Il Comune raccoglie proposte progettuali per iniziative culturali da realizzare nel prossimo inverno ma anche, eventualmente, in seguito. Le attività devono essere, in via prioritaria, mirate alla promozione della cultura, dello spettacolo e delle arti visive in genere (arte, musica, teatro, letture, presentazione di libri etc) e rivolte a svariati target di pubblico, dai bambini agli adulti.

C’è tempo fino al prossimo 31 marzo alle 13 per presentare le idee che potranno essere concretizzate in diversi luoghi del territorio comunale, dal teatro Manzoni alla biblioteca CiviCa, dal Museo del Figurino a strade e piazze, solo per citarne alcuni. Con l’avviso pubblicato, visibile sul sito Internet del Comune di Calenzano, non è indetta alcuna procedura di gara ma si potrà procedere ad un affidamento diretto per la realizzazione delle proposte presentate che potranno, eventualmente, essere considerate anche per altre attività non legate specificamente all’avviso uscito.