Iniziativa benefica della Dia di Firenze ’Dal sangue versato al sangue donato’ in ricordo delle vittime di Cosa Nostra

Memoria, legalità e futuro: tre componenti essenziali del Progetto Dal sangue Versato al Sangue Donato. DonatòriNati e la Direzione investigativa Antimafia, articolazione del dipartimento della Pubblica Sicurezza, hanno organizzato una donazione di sangue straordinaria presso il Meyer. Sinergia Istituzionale e Solidarietà affinché il dovere della donazione di sangue riguardi tutti, non solo chi lo fa abitualmente. A donare il sangue i componenti della Dia di Firenze, con la regia della Dia Nazionale, al Meyer dalle 8 alle 12 di ieri. Dal Sangue Versato al Sangue Donato è una campagna nazionale del 2022 di Donatori Nati che, collocandosi nel trentennale dell’istituzione della Dia, intende ricordare chi è morto per mano mafiosa. Donare sangue è fondamentale per poter intervenire in contesti emergenziali o legati alla chirurgia, per ottenere farmaci derivati dal plasma, il sangue in tutte le sue componenti è di estrema importanza.