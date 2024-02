Infrastrutture, il Piano presentato a Grosseto

Il Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità 2023 è stato presentato a Grosseto nel palazzo della Provincia. L’appuntamento, organizzato dalla Regione Toscana insieme alla provincia di Grosseto, dal titolo Monitoraggio Priim 2023 - Il futuro in azione: mobilità e infrastrutture nel Grossetano è stata l’occasione per un confronto diretto con le istituzioni, le imprese e gli stakeholder sui progetti realizzati e tutti quelli previsti in tema di infrastrutture e mobilità. "Ogni anno - ha spiegato l’assessore regionale Stefano Baccelli (foto) – presentiamo il Priim a Firenze e quest’anno abbiamo scelto di andare sui territori, partendo proprio da Grosseto, dove ci sono alcune novità e investimenti importanti. Fra questi la strada del Cipressino: è la prima volta che la Regione Toscana classifica come regionale una strada provinciale".