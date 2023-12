"Infiltrazioni dalla Terrazza: Chi Paga i Danni?"

Luca

Ho un appartamento al piano terra di un condominio di due piani. Il condomino del primo piano sopra al mio appartamento ha una terrazza scoperta di sua proprietà. A causa delle piogge da questa terrazza sono avvenute infiltrazioni di acqua che hanno provocato grandi macchie sul soffitto della mia stanza sottostante, tanto da dover intervenire con opere di muratura. Le spese per la sistemazione della terrazza e per ripristino del soffitto della mia stanza sono a carico del proprietario o di tutto il condominio? Attendo di leggere il Suo giudizio su La Nazione e con l’occasione porgo cordiali saluti.

Lettera firmata

Gentile Lettore,

la terrazza in questione, da come la descrive, parrebbe essere un vero e proprio lastrico solare. In primo luogo occorrerebbe capire la ragione delle infiltrazioni. Se dovute all’obsolescenza e dovesse essere corretto, come ritengo, l’inquadramento a lastrico, la spesa del rifacimento deve seguire il criterio previsto dalla legge, ovvero 1/3 al proprietario del lastrico solare e 2/3 alle proprietà sottostanti (articolo 1126 codice civile). In tal senso sarà rilevante sapere se sotto la sua proprietà ci sono cantine o garage suoi e dell’altro condomino. Per quanto riguarda i danni la questione è molto più delicata. Infatti sebbene gli stessi siano da attribuire come le spese un terzo due terzi lei intervenendo a mutato lo stato dei luoghi e quindi ritengo sia assolutamente difficile ricostruire la corretta situazione del danno. Comunque possono esserle di aiuto fotografie e testimoni.

A tutti i lettori e le lettrici un augurio per il Santo Natale.

