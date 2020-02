Campi Bisenzio (13 febbraio 2020 - Falso in atti pubblici e abuso d'ufficio per il rilascio di attestazioni in parte non rispondenti al vero: queste le accuse contestate a quattro dipendenti del Comune di Campi Bisenzio per un'indagine della Guardia di finanza arrivata ora a conclusione.

L'inchiesta, coordinata dalla pm di Firenze Ester Nocera, riguarda "le idoneità alloggiative - si legge in una nota delle fiamme gialle - rilasciate tra il 2015 e il 2018": in particolare le indagini avrebbero evidenziato che "in alcuni casi l'indicazione sui certificati di una superficie degli alloggi" era "superiore a quella effettiva oppure la non corretta esistenza dei requisiti igienico-sanitari". Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf di Firenze.