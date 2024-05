Incrocio pericoloso: "Snodo importante troppi incidenti"

Un incrocio pericoloso per il quale va trovata una soluzione. Si tratta di quello tra via Gemmi e via La Comune di Parigi. A chiedere un intervento, praticamente da sempre è il consigliere di opposizione Luigi Baldini (nella foto). L’incrocio è uno snodo importante tra abitato e zona industriale. Attualmente si è cercato di regolarlo con una rotonda e un senso unico in via dell’Orto, ma è sempre complicato da affrontare e spesso si verificano incidenti. "Nel tempo – ha detto Baldini della Lega – ho presentato interrogazioni e altri atti per chiedere all’amministrazione di sistemare questo incrocio davvero pericoloso, ma non ho mai ricevuto risposte adeguate. Anche questa consigliatura sta andando in archivio senza che sulla piana siano stati presi provvedimenti adeguati per migliorare e mettere in sicurezza la viabilità". Via La Comune di Parigi è utilizzata anche come bypass alternativo alla via Pisana, sempre carica di traffico soprattutto nell’ora di punta. Gli automobilisti, saltano le code passando dal centro di Badia a Settimo per arrivare poi alla strada del depuratore di San Colombano (via del Chese) e finire a Lastra a Signa. Da tempo i residenti chiedono all’amministrazione di mettere in sicurezza questo tratto di strada. Per il momento restano in attesa.