Incontro interattivo fuori dagli schemi con la life coach

Il cuore è un interlocutore eccelso, sa ascoltare, percepire e perfino tacere per chi non vuol sentire: sarà questa riflessione della life coach Raffaella Martinelli al centro di ’L’amore giusto non si cerca, l’amore giusto nasce dentro di te’, un’esperienza percettiva di cui essere protagonisti.

Appuntamento domani, giorno di San Valentino (ore 18,30) alla Libreria Brac di Firenze (in via dei Vagellai 18r) per un evento unico nel suo genere insieme a Martinelli che regalerà ai partecipanti uno spazio di riflessione e confronto, in cui verranno esplorati i paradigmi e le convinzioni che influenzano la percezione dell’amore e delle relazioni.

Attraverso un percorso interattivo, si potrà scoprire come l’ascolto di sé possa diventare la chiave per vivere rapporti più consapevoli e armoniosi. L’incontro è anche un’occasione per sciogliere i condizionamenti che influenzano il nostro modo di amare e per aprirsi a una nuova comprensione.

Ingresso libero su prenotazione: [email protected].