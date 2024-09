Incontro con i pionieri della Street Art. Installazioni, pittura dal vivo e altro nella quattro giorni allo spazio Zap

Da domani a domenica a Zap - Zona aromatica protetta (vicolo di Santa Maria Maggiore) - quattro giorni di iniziative dedicate alle origini della street art in Toscana. Talks, live painting, performance, installazioni e un focus espositivo sul Gruppo di Piombino. Tantissimi gli artisti urbani e gli ospiti per riscoprire alcuni dei protagonisti dall’arte urbana in Toscana degli anni ’80 e ’90 e farli incontrare con le nuove generazioni di street artist. Saranno presenti i componenti del Gruppo di Piombino: Salvatore Falci, Stefano Fontana, Pino Modica, insieme a Domenico Nardone, che dopo quasi 40 anni riporteranno a Firenze le opere che furono esposte a Siena nell’agosto 1985 in una sezione della mostra curata da Enrico Crispolti dal titolo “Azione partecipata”.