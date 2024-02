Incontri poetici: " L’amore da vecchia" di Vivian Lamarque

"La poesia non cerca seguaci, cerca amanti", diceva Federico García Lorca. Su questo leit motiv tornano "I martedì del Vieusseux", dal 13 febbraio con tre incontri dedicati alla poesia (ore 17.30, a ingresso libero). Il primo è con Vivian Lamarque (foto), vincitrice del Premio Strega Poesia, con "L’amore da vecchia" (Mondadori, 2022), in dialogo con Franco Zabagli. Dall’uscita di "Teresino", la sua prima raccolta, Lamarque non ha fatto altro che sorprenderci. "L’amore da vecchia" è il nuovo capitolo di una storia poetica che sempre ha saputo unire profondità e leggerezza, sorrisi e dolore, tenerezza e ironia. Un’autrice che lavora sui dettagli, sugli errori, sulle dimenticanze e sul grande tema della poesia: il caso. "Gli incontri – spiega Michele Rossi, direttore del Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux - sono dedicati ai lettori piuttosto che agli studiosi, in linea con la funzione divulgativa della cultura dell’Istituto".

O.Mu.