Gravissimo incidente in via Baracca: si scontrano bici e scooter. Donna in codice rosso

Firenze, 9 maggio 2024 – Gravissimo incidente stradale ieri sera in via Baracca. Una bici e uno scooter si sono scontrati poco prima delle 22. Nell’impatto, violentissimo, la donna in sella alla bicicletta, 58 anni, è caduta a terra riportando ferite importanti, tanto che è stata trasportata all’ospedale di Careggi in codice rosso. Ferito, ma non in modo grave, anche lo scooterista di 52 anni. Anche lui trasportato in ospedale a Careggi. Entrambi i mezzi viaggiavano verso il centro. Sul posto, oltre i soccorritori del 188, è intervenuta la Municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente.