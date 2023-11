Incidente nella notte, auto urta il cordolo e si ribalta

Firenze, 28 novembre 2023 – Due incidenti stradali nella notte con due persone coinvolte.

Il primo incidente è avvenuto in via della Mattonaia a Firenze poco dopo le 3, dove una vettura ha urtato il cordolo vicino al semaforo e si è ribaltata. I vigili del fuoco hanno liberato l'uomo di 48 anni rimasto all'interno della vettura con un braccio incastrato.

Il secondo incidente è avvenuto invece a Bagno a Ripoli in via Tizzano, dove un'auto è finita fuori strada. Sul posto i vigili del fuoco per il recupero della vettura, mentre la donna alla guida era stata già presa in carico dal 118.