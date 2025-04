Incidente in viale Milton, donna estratta dall’auto ribaltata

Firenze, 16 aprile 2025 – Un incidente stradale ha mandato in tilt la viabilità nella zona di viale Lavagnini e viale Milton. I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle 13 di oggi, 16 aprile, proprio in Viale Milton, all’intersezione con via Leone.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due vetture e una di queste si è ribaltata. I vigili del fuoco, insieme al personale sanitario, hanno estratto la donna alla guida dell'autovettura ribaltata e messo in sicurezza il veicolo.