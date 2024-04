Incidente a Firenze, coinvolti due bambini. Chiusa la strada

Firenze, 13 aprile 2024 – Nella tarda serata di oggi, 13 aprile, due bambini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale mentre stavano attraversando la strada. E’ accaduto tra via Piagentina e via Fra Giovanni Angelico, poco prima delle 19. I piccoli, secondo le prime informazioni, sarebbero stati investiti da un’auto. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale pediatrico Meyer in codice verde. Sul posto le ambulanze del 118 e la polizia municipale. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Lunghe code e traffico congestionato nella zona in direzione sud verso il lungarno.

Notizia in aggiornamento