Firenze, 20 dicembre 2019 - Incidente con grosse ripercussioni per il traffico e fortunatamente feriti non gravi: è accaduto intorno all'ora di pranzo in via Faentina. Lo scontro, per motivi da accertare, è stato tra un camion e due auto. Si tratta di due utilitarie che sono andate praticamente distrutte. Immediato l'intervento di vigili del fuoco e 118, oltre alla polizia municipale ch si è occupata dei rilievi. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi, le ripercussioni per il traffico sono state pesanti, con lunghe code nel quartiere delle Cure.

© Riproduzione riservata