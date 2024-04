Incidente sulla via Aretina. Traffico in tilt

Lunghe code e traffico bloccato per quasi tre ore ieri pomeriggio sulla via Aretina per un incidente che ha visto coinvolti tre auto, fortunatamente, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. È accaduto dopo le 14.30 sulla curva prima di Compiobbi, direzione Pontassieve, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente, coinvolgendo nell’urto anche una terza vettura, con alla guida una donna che è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e per permettere le operazioni di soccorso, la circolazione è stata bloccata fino alle 17 in entrambi i sensi di marcia dalla polizia municipale di Fiesole, mentre i colleghi di Pontassieve e quelli di Bagno a Ripoli hanno deviato le auto su Vallina. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità della zona; intasate anche le strade minori per Compiobbi, come via della Rosa.