Incidente mortale tra camion e moto. Perde la vita un 63enne

Figline e Incisa Valdarno (FI), 1 agosto 2024 – Incidente mortale questa mattina in zona Brollo, nel territorio comunale di Figline e Incisa.

Sulla strada che va verso il Poggio alla Croce, si sono scontrati – per cause che la polizia municipale e i carabinieri, intervenuti pochi minuti dopo l’incidente, stanno cercando di ricostruire

nel dettaglio - un camion e due moto. Uno dei due motociclisti è morto: dalle prime informazioni la persona deceduta aveva 63 anni, ed era residente a Greve. L’altro motociclista, alla guida di uno scooter, è gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nel guardrail. È stato portato in codice rosso all’ospedale di Careggi a Firenze, ma in ambulanza: l’elisoccorso che sarebbe dovuto intervenire per accelerare il trasporto del ferito, ha subito un danno e non è potuto atterrare nell’area più vicina al luogo dell’incidente. Una terza persona è stata portata in ospedale in codice verde.