Scontro frontale tra auto e pullman a San Casciano

San Casciano (Firenze), 16 gennaio 2024 – Scontro frontale tra un’auto e un pullman di Autolinee Toscane. E’ successo dopo le 12 di oggi, di giovedì 16 gennaio. Il pullman stava transitando lungo viale Pascoli in direzione piazza Matteotti mentre l’auto guidata da un uomo stava percorrendo lo stesso viale in direzione piazza Zannoni, quando improvvisamente l’auto è andata sull’altra corsia centrando in pieno il pullman.

Scattato l’allarme al 112, dalla vicina sede della Misericordia di San Casciano è partita un’ambulanza che si è recata sul luogo dell’incidente, così come una pattuglia della polizia locale che ha regolato il traffico alternandolo su un’unica corsia di marcia. Per fortuna l’uomo a bordo dell’auto è uscito da solo, così come l’autista del Pullman che si è assicurato che nessun trasportato necessitasse del personale sanitario.

Nessun ricoverato dunque, solo tanto spavento per tutti. Sul posto sono rimasti gli agenti della polizia locale in attesa dell’arrivo di un carro attrezzi adeguato a rimuovere il pullman, mentre la vettura è stata presto rimossa da un carro attrezzi.