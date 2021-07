Firenze, 18 luglio 2021 - Paura e disagi nella notte tra sabato e domenica a Firenze, sul ponte all'Indiano. A causa di un incidente un'auto ha danneggiato una tubatura provocando un immenso getto d'acqua che ha mandato in tilt il traffico.

Il getto è stato pienamente visibile in tutta la zona perché era alto diversi metri. E' accaduto alle 0.50. L'auto, una Bmw, proveniva da via Pistoiese ed era diretta verso Ponte a Greve. Ha sbandato ed è finita contro il guard rail divisorio delle due carreggiate nel punto in cui c'è un collegamento per la comunicazione tra le direttrici in casi di problemi.

L'auto, nell'urto, ha finito per danneggiare una tubatura proveniente dall'acquedotto di Mantignano e che porta una grande quantità di acqua.

Il danneggiamento della conduttura ha dato origine a una colonna di acqua che, rapidamente ha allagato la corsia verso Ponte a Greve. Il conducente, che inizialmente si era allontanato per poi tornare sul posto dopo una ventina di minuti, ha riportato ferite non gravi ma è stato comunque ricoverato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenute cinque pattuglie della Polizia Municipale per la chiusura della corsia interessata dall'allagamento, una gru dei Vigili del Fuoco per il recupero del mezzo e personale di AVR per la pulizia della sede stradale. Per consentire queste operazioni il viadotto è stato chiuso verso Ponte a Greve con deviazioni lato via Pistoiese dalle 1.30 fino alle 6.10 circa. Sul posto sono intervenuti anche gli addetti di Publiacqua per la riparazione.