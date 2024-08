Si rompe il sistema dell’olio, pullman bloccato: tre motorini a terra. Caos in piazza Dalmazia

Firenze, 12 agosto 2024 – Traffico in tilt in piazza Dalmazia dove questa mattina, 12 agosto, un pullman si è fermato a causa di un malfunzionamento del sistema dell’olio. Lo sversamento, secondo le prime informazioni, pare che abbia causato anche tre incidenti distinti: tutti mezzi a due ruote che si trovavano a passare dalla piazza, lato supermercato, in quel momento. Fortunatamente i feriti non sarebbero gravi.

Firenze, pullman perde grossa quantità di olio in Piazza Dalmazia. Traffico in tilt (Foto Marco Mori /New Press Photo)

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 e, per consentire i soccorsi alle persone coinvolte e la pulizia della sede stradale dall’olio sversato, il traffico è rimasto per ore congestionato soprattutto per i veicoli provenienti da via Reginaldo Giuliani. Sul posto sono intervenuti meccanici per sistemare il sistema dell’olio del bus e la polizia municipale per regolare la viabilità.